La pelouse de Rostov ne convient pas à Mourinho

Manchester United se déplace demain soir en Russie pour y retrouver le FC Rostov. A peine arrivé au Stade Olimp-2, José Mourinho il est allé de son petit commentaire à pour évoquer la qualité de la pelouse.



"Je n'arrive toujours pas à croire que l'on va jouer demain. Je sais que l'on va devoir, mais pour moi, c'est compliqué d'imaginer que l'on va jouer sur cette pelouse. Si on peut appeler ça une pelouse".



Voila ce que José Mourinho a déclaré. Une information que selon lui pourrait chambouler son équipe demain soir à Rostov en huitième de final aller de Ligue Europa.

"Je ne sais vraiment pas quelle équipe aligner, assure-t-il. Je vais devoir réfléchir à beaucoup de choses parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus praticable. Sur un terrain similaire, cet été en Chine, Manchester City et moi avions décidé de ne pas jouer mais là, on va devoir le faire." Cela fait partie des "charmes" de ce genre de déplacement"...