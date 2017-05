L'UEFA rassure avant la finale de la Ligue Europa

Après l'attentat de Manchester, l'UEFA a publié un communiqué pour rassurer les supporters avant la finale de la Ligue Europa, ce mercredi.

"Il n'existe actuellement aucun renseignement spécifique qui pourrait suggérer que la finale de la Ligue Euroa puisse être la cible d'attaque. L'UEFA travaille en étroite collaboration avec les autorités et la Fédération suédoise depuis plusieurs mois et le risque terroriste a été pris en compte depuis le début du projet, assure la confédération européenne. De plus, plusieurs mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place à la suite des attaques de Stockholm en avril dernier", a indiqué l'UEFA dans un communiqué.