L'OL suspendu !

L'UEFA a eu la main lourde après les incidents qui ont émaillé le match d'Europa League Olympique Lyonnais-Besiktas. Les deux clubs sont suspendus (avec sursis) de la prochaine Coupe d'Europe.

A la veille de se retrouver pour le match retour, l'Olympique Lyonnais et le Besiktas Istanbul sont suspendus de la prochaine Coupe d'Europe à laquelle ils devront participer, avec une période probatoire de deux ans. Les deux clubs écopent également d'une amende de 100.000 euros.



L'OL est notamment sanctionné pour des débordements dans le public, déclenchement d'objets pyrotechniques, des escaliers bloqués, une organisation insuffisante et l'envahissement de supporters après le deuxième but. Le club turc se voit sanctionné aussi pour les débordements dans le public, le déclenchement d'objets pyrotechniques et des jets de projectiles.



C'est la première fois que le club lyonnais se voit ainsi sanctionné par l'UEFA. Pour l'OL comme pour Besiktas, il s'agira donc de ne pas reproduire ce genre d'incidents lors d'un prochain match européen, au risque de subir une suspension ferme cette fois-ci. Quelques minutes après l'officialisation de la sanction par commission de discipline de l'UEFA, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a livré sa réaction aux médias du club : "C'est une décision équitable. On a été surpris de la violence de certains supporters. La loi française nous a été défavorable. On sera peut-être obligés de ne pas respecter la loi du refus de vente. Les pouvoirs publics nous accompagneront plus. On apprend tous les jours. On respecte la décision de l'UEFA. Il y a eu des débordements et on a eu une part de responsabilité. J'ai eu la bonne idée de rejoindre la tribune dans laquelle les supporters étaient pourchassés. On a eu une bonne réaction. Le match n'aurait pas eu lieu autrement. On verra si on fait appel. Mais en première analyse, c'est une sanction qu'on assume."