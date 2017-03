L'OL ne veut pas imiter le PSG

Jeudi, l'Olympique Lyonnais affronte la Roma avec l'avantage de la victoire du match aller. Rafael est bien conscient qu'il ne faudra pas mettre le bus devant le but d'Anthony Lopes pour la qualification.

"Le match de Paris face à Barcelone va nous aider. On a vu qu'il fallait rester concentré tout du long. C'est impossible de défendre tout le match, surtout pour nous qui aimons constamment attaquer. Actuellement, l'ambiance est très bien au sein du groupe. Il y a de l'excitation, tout le monde est content et a envie de disputer cette rencontre. C'est le match de l'année, tout le monde veut le jouer. Si on joue comme contre la Juventus, ça va aller. Cette année, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec tout le monde. Et puis, j'ai vu le dernier match de la Roma et je les ai trouvé fatigués sur la fin."