L'OL ne doit pas se rater

Presque assuré de terminer à la 4ème place de Ligue 1 en fin de saison, les lyonnais affrontent, jeudi (21h05), l'AS Rome au Parc OL. L’objectif sera de livrer une grande prestation afin de garder des chances de qualification pour le match retour. Une rencontre qui s’avère être le premier gros test en C3 cette saison pour les Rhodaniens.









L'Olympique lyonnais doit faire le match qu'il faut pour venir à bout de la Roma ce soir. Les hommes de Jean-Michel Aulas pourront compter sur un stade quasi plein, ils devront mettre la pression sur une équipe Italienne qui reste 2ème de son championnat.



Et ce match représente sans l'ombre d'un doute, le premier gros test pour les Gones. Vainqueurs au tour précédent d'une équipe de l'AZ Alkmaar assez fébrile, les Rhodaniens auront à faire ce soir à un adversaire de tout autre calibre.

Côté transalpin, la donne est différente, facile leader du Groupe E en poule avec 12 points devant les Roumains de l'Astra Giurgiu, les hommes de Luciano Spaletti ont fait le job au tour précédent avec une qualification face aux Espagnols de Villarreal.



Fekir - Lacazette, l'armada lyonnaise



Même si le match de ce soir semble assez équilibré, ce qui es sûre réside dans le fait que Lyon devra pouvoir compter sur un grand Alexandre Lacazette. Actuellement en grande forme dans le championnat avec 22 buts sur 24 matchs disputés, le numéro 10, l'est également en Ligue Europa avec un doublé inscrit au match aller contre Alkmaar.

Malgré tout, il ne sera pas le seul joueur à surveiller pour la défense Romaine. Oui, car celui qui a le plus impressionné au tour précédent, n'est autre que Nabil Fekir. Lors de la belle victoire 7 buts à 1, le natif de Vaulx-en-Velin est sorti à la fin du match avec le ballon de la rencontre inscrivant un coup du chapeau.



Autre point fort pour les hommes de Bruno Genesio, l'épanouissement total du jeune milieu de terrain, Lucas Tousart. A 20 ans, l'ancien Valenciennois impressionne de part sa maturité, son calme et son placement. Buteur à l'aller face à l'AZ, celui qui est surnommé « la machine » par son coéquipier Memphis aura à cœur de montrer tout son potentiel face un gros cylindré Européen. Ils pourront également compter sur de jeunes joueurs formés au club comme notamment, le jeune Houssem Aouar ou Corentin Tolisso.



Edin Dzeko, la gâchette Romaine



Côté lyonnais et surtout pour la charnière centrale, il faudra surveiller de très très près le Bosnien, Edin Dzeko. Depuis le début de la saison, il impressionne de part sa régularité et son réalisme devant le but, comme en atteste ces stats. En championnat, il est deuxième meilleur buteur derrière la révélation Belotti avec ses 19 buts.

Mieux encore, l'ancien joueur de Wolfsburg ou encore Manchester City est leader des attaquants en Europa League avec 8 réalisations dont 3 sur la pelouse de Villarreal en seizième de finale aller.



Attention, l'AS Roma est la deuxième meilleure attaque de la compétition avec pour le moment 20 buts marqués et une moyenne de 2,5 buts par matchs. A noter que les Italiens sont invaincus sur ces 5 derniers déplacements Européen.



Dernière indication, dans l'histoire Lyon n'a jamais battu la Roma en deux confrontations (1 nul, une défaite) la dernière, il y a maintenant 10 ans et la victoire de la Roma 2-0 en Ligue des champions avec un but de Mancini et de Totti. A 40 ans passé, le capitaine Romain devrait d'ailleurs fouler la pelouse du Parc OL ce soir.

Un test grandeur nature attend donc les lyonnais de Jean-Michel Aulas dans moins de 24 heures.



Les compos probables :



Lyon : Lopes / Rafael : Mammana : Diakhaby : Morel / Gonalons : Tousart : Tolisso / Valbuena : Fekir : Lacazette.



AS Roma : Szczesny / Peres : Manolas : Fazio : Jesus / De Rossi : Strootman : Naingollan / El Shaarawy : Salah : Dzeko.



Arbitre : Anthony Taylor, Angleterre.





Lyon v Roma, Valbuena v Salah 😍



Who comes out on top?



↪️ https://t.co/6XR0bUpqQ7 pic.twitter.com/1z9IBBCkVd — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 9 mars 2017





GZ