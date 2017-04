Genesio : "l'équipe a fait preuve de caractère"

Bruno Genesio a livré, en conférence de presse, les secrets de la victoire arrachée par Lyon contre Besiktas (2-1), jeudi soir en quart de finale aller de la Ligue Europa.



"À la pause, il y a toujours des mots, des corrections. On s'est dit beaucoup de choses, on a corrigé certains aspects tactiques et techniques et l'équipe a réussi à réagir en se mettant dans le bon sens en revenant au score dans un premier temps avant d'aller chercher la victoire sur un but de Jérémy Morel. Elle a fait preuve de caractère, ce qui n'est pas évident en étant mené 1-0", a fait savoir le technicien des Gones.