Domzale - OM en direct sur Sport.fr

L'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Domzale, ce jeudi soir 20h45, pour le barrage aller de la Ligue Europa. Enfin pas vraiment sur la pelouse de Domzale mais plutôt à 14 kilomètres de là, sur la pelouse de Ljubljana la capitale du pays. Le stade de la formation slovène est trop petit et pas aux normes de l'UEFA pour accueillir la rencontre face à Marseille. L'odeur d'un bon match piège pour l'OM.





Un match presque déterminant pour la suite de la saison de l'Olympique de Marseille, ce jeudi soir face à Domzale, le club phocéen doit absolument prendre un sérieux avantage ou limiter la casse pour ne pas se faire surprendre à domicile lors du match retour. L'objectif de la semaine est simple, obtenir la qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Un adversaire qu'il ne faut pas prendre à la légère pour les marseillais car les 11 guerriers slovènes voudront réaliser la surprise de ce barrage aller en s'imposant face à l'OM.



En Slovénie, Rudi Garcia devrait maintenir son 4-3-3 habituel, mais pourrait effectuer plusieurs changements dans la composition de départ avec Amavi qui pourrait être titularisé à la place de Patrice Evra qui doit obtenir du repos ou même Njie qui pourrait prendre la place d'Ocampos, après deux bonnes prestations en Ligue 1 pour l'attaquant de l'OM. Sans surprise, Germain et Thauvin seront eux bien présents sur la pelouse du stade de Ljubljana.



Un championnat bénéfique pour Marseille, avec deux victoires en deux matchs, les hommes de Garcia débutent parfaitement le marathon de l'année, des victoires qui devront servir et des prestations à reproduire ce jeudi soir pour éviter le piège. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise.



Un "Repas" à surveiller

Un joueur sera particulièrement intéressant à regarder pour cette rencontre, il s'agit de Jan Repas, milieu offensif de Domžale, qui évoluera avec Caen après ce match aller face à l'OM. Le club a déboursé la somme de 1 million d'euros.



Le onze probable de Domžale : Milic - Balkovec, Klemencic, Blazic, Sirok - Husmani - Bizjak, Ibricic, Vetrih, Repas - Firer



Le onze probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Rami, Doria (ou Sertic), Evra (ou Amavi) - Lopez (ou Zambo), Luiz Gustavo, Sanson - Thauvin, Germain, Njie (ou Ocampos)



La rencontre sera à suivre à partir de 20h45 sur Sport.fr ou à la TV sur Canal+ Sport et BeIn Sports 1.