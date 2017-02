Caïazzo : "c'est une expérience fabuleuse"

Bernard Caïazzo, le président du comité de surveillance de l'AS Saint-Etienne, s'est exprimé après l'élimination contre Manchester United, ce mercredi soir, en Ligue Europa.

En zone mixte, le dirigeant des Verts a dressé un bilan positif du parcours européen. "On a fait une campagne meilleure que celle de l'année dernière, car on a terminé premier du groupe. On était heureux de tomber sur Manchester, une équipe qui a la volonté de gagner l'Europa League. Ils ont de sérieuses chances. C'est côtoyer le très haut niveau, c'est une expérience fabuleuse. Il faut que l'on soit fier de nos joueurs et nos supporters."



NP