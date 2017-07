Bordeaux - Videoton : 2-1 à la pause

Outre Marseille, c'est Bordeaux qui ouvre sa saison ce soir à domicile. Les Girondins reçoivent les Hongrois de Videoton en troisième tour préliminaire aller de l'Europa League. Match à suivre à 20 h 30.





Bordeaux doit se concentrer ce soir face aux Hongrois de Videoton. Les hommes de Jocelyn Gourvennec partent favoris et doivent montrer leur supériorité dès cette rencontre aller. Les Girondins connaissent leur forces et avec un public bouillant, une victoire pourrait se profiler à l'horizon.



Jocelyn Gourvennec est satisfait de son mercato actuel avec les arrivées de Costil, Mendy, Lerager et la signature définitive de Sabaly et Jovanovic. Bordeaux reste sur 4 victoires en 4 matchs de préparation, de quoi donner de la confiance au groupe. Seul Adam Ounas a quitté la France pour l'Italie et les Malcolm ou encore Laborde sont restés pour le plus grand plaisir des fans. Une qualification pour les barrages validerait parfaitement la très belle saison des Girondins de Bordeaux et pourrait sentir bon pour le début du championnat.





Videoton, un club avec une histoire



Le club hongrois est en grande forme et n'a pour le moment pas connu la défaite en 7 matchs. Véritable tête d'affiche en Hongrie, Videoton a déjà réalisé de beaux exploits, atteignant même la finale de la Coupe UEFA dans les années 70.



Aujourd'hui, l'équipe est entraînée par un Serbe, Marko Nikolic. Les Hongrois ne viennent pas en Gironde en tant que touristes, ils sont là pour faire un bon résultat avant le retour dans une semaine. Comme l'explique le site des Girondins, l'adversaire possède deux buteurs serbes en grande forme et la défense des Marine et Blanc devra se montrer solide afin de les stopper.



Un Français est présent dans l'effectif, Loïc Nego qui évolue dans le secteur défensif. Un match très important pour Jérémy Toulalan, capitaine des marine et blanc: "On préfère les matches de compétition. Important de reprendre un peu plus vite que l'année dernière. Il va falloir répondre présents. On risque d'avoir beaucoup de matches au mois d'août, c'est une bonne chose. On a une équipe assez jeune. Les 6 derniers mois ont été très très bons. On va essayer de confirmer. Il n'y a pas eu de changements et ceux qui sont arrivés ceux sont vite mis dedans.

On les a regardé dimanche à la vidéo. Une équipe avec de l'expérience. Il faudra être attentifs, développer notre jeu et faire attention à nous. Ne pas les prendre de haut, surtout pas."



Compos probables

Bordeaux : Costil - Sabaly, Lewczuk, Toulalan (c), Contento - Lerager, Plasil, Sankharé - Malcom, Laborde, Kamano.



Videoton : Kovacsik - Juhasz (c), Fejes, Stopira, Szolnoki - Nego, Hadzic, Patkai, Suljic - Scepovic, Lazovic.