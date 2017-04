Besiktas ne comprend pas la décision

L'UEFA a rendu son verdict pour Lyon et Besikats suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre aller. Résultat, privé de coupes d'Europe pendant deux ans avec sursis et 100 000 euros d'amende. Si à Lyon on comprend la décision, on ne peut pas en dire autant pour le Besiktas.

La sanction a été lourde et a déplu à la direction du club Stanbouliote qui n'accepte pas qui n'accepte pas qu'on lui jette la faute sur lui. Le porte parole du club, Metin Albayrak, a répondu à cela :



" Il n'y a rien à dire sur cette décision scandaleuse. Cela montre combien est partiale la décision de l'UEFA qui nous met sur un pied d'égalité avec Lyon pour des incidents dont nous n'étions pas responsables. Ce n'est pas possible d'accepter ça, car la police de Lyon devrait être tenue responsable pour les incidents qui ont éclaté. Ce n'est plus seulement le problème de Besiktas, mais de toute la Turquie".