Besiktas - Lyon : 1-1 à la pause

Ce soir à 21 h 05, Lyon se déplace dans la Vodafone Arena pour y retrouver le Besiktas Istanbul dans le quart de finale retour de l'Europa League. A l'aller, les Lyonnais avaient remporté le match 2-1 dans les dernières minutes de jeu. Ce soir, Lyon sera donc qualifié au coup d'envoi de la rencontre. Méfiance car au delà du public qui s'annonce tout bonnement magmatique, les joueurs de Besiktas font de l'Europa League un véritable objectif.





Le onze de Besiktas : Fabri - Adriano, Tosic, Mitrovic, Gönul - Hutchinson, Ozyakup - Babel, Talisca, Quaresma - Tosun.



Le onze de l'OL : Lopes - Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel - Tousart, Gonalons - Cornet, Tolisso, Valbuena - Lacazette.









Lyon joue un tournant de sa saison ce soir à Istanbul. Les hommes de Bruno Genesio affrontent le Besiktas en quart de finale retour de C3. Dans l'histoire, les quarts de finale ont souvent été synonymes d'échecs pour les clubs Français. Cette année, cela pourrait changer. Monaco est qualifié en C1 et Lyon garde espoir afin de passer le pallier en Europa. Pour les Gones, il faudra se méfier du champion de Turquie en grande forme et qui sera à 100% physiquement, du fait de ne pas avoir joué en championnat ce week-end. Pour l'OL, la fatigue ne devrait pas être trop ressentie car Bruno Genesio avait laissé au repos Fekir et Lacazette lors du déplacement à Bastia. D'ailleurs les Lyonnais n'avaient pas joué la rencontre jusqu'à la fin, suite aux incidents qui se sont déroulés.



Cette saison, Lyon a un bilan mitigé à l'extérieur en Ligue Europa. deux matchs, une victoire à Alkmaar 4-1 et une défaite 2-1 à Rome. Malgré tout, les Lyonnais ont toujours fait la différence à domicile. Ce soir, ce qui attend Lyon c'est une équipe revancharde avec de l'ambition.



Tout comme les Gones, les Aigles noirs viennent de Ligue des Champions. Cette année en C3 à domicile, ils sont assez impressionnants avec 2 victoires: 6 buts marqués et 2 d'encaissés. Ce soir pour se qualifier, ils pourront compter sur un public volcanique et une ambiance à faire frissonner les joueurs. Côté lyonnais, il faudra essayer de se servir du public pour aller chercher un bon résultat et faire abstraction du climat hostile.





Quaresma, la pièce maitresse des Aigles Noirs



Absent à l'aller suite à une blessure, le portugais Ricardo Quaresma sera bel et bien de retour ce soir contre l'OL. La star du club stambouliote devra être surveillé de très près, car il peut se montrer redoutable et sa technique ainsi que sa tonicité pourraient faire beaucoup de mal à la défense lyonnaise.



Poussé par plus de 40 000 personnes, il aime ces ambiances et se sert de ça pour être encore plus fort. Cette saison, il est le meilleur passeur de son club avec 10 réalisations. Le Lusitanien porte sur ses épaules le destin de toute un peuple. Très puissant il est spécialiste en matière d'extérieur du pied. Seul défaut, son attitude qui peut parfois être négative pour son équipe. La défense lyonnaise ne devra pas lui laisser de répit et l'empêcher de pratiquer son jeu.



Rappelons que le Portugais voudra forcément apporter la première demi-finale européenne de son histoire au 11 stambouliote. Côté absence, les Turcs joueront sans Aboubakar, Marcelo, Adriano, Erkin ou encore Rhodolfo. En ce qui concerne l'OL pas de Rafael ni de Mammana.



Les compos probables pour Lyon-Besiktas



Greg Zerbone