Aulas satisfait de la qualification de son équipe

Jean-Michel Aulas était très ému après la qualification de l'Olympique Lyonnais, venu à bout de Besiktas aux tirs au but, pour le dernier carré de la Ligue Europa.



"C'est un moment inoubliable, pour toute l'équipe, le coach et l'institution. On a des ressources physiques et mentales. Gagner à Besiktas, après des prolongations, ça veut dire que les joueurs ont fait un match exemplaire. On a vu toute la solidarité de la famille OL. Ça me fait chaud au coeur. Notre club a deux équipes en demi-finales de la Coupe d'Europe. On n'est pas rassasié. C'est peut-être l'année où on a le plus souffert, mais c'est aussi une année qui peut-être formidable. Ça serait bien d'attendre pour rencontrer Manchester car c'est probablement l'équipe la plus forte. Il faut se garder de faire des pronostics." Les Gones connaîtront leur adversaire à 13 heures, un tirage à suivre en direct sur Sport.fr.



