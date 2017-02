Aulas redouble d'ambition en Europa League

Après le large succès de l'Olympique Lyonnais sur le terrain de l'AZ Alkmaar (4-1), Jean-Michel Aulas a de nouveau affiché ses ambitions en Ligue Europa. "On a vu l'envie de cette équipe néerlandaise qui est entrée fort dans la partie, mais contrairement aux derniers matchs, on a su garder l'emprise sur cette rencontre. Cette Ligue Europa doit être source de grands espoirs pour l'équipe car on peut faire de belles choses dans cette compétition", a déclaré le président rhodanien sur la chaîne OLTV.



Lyon ne fait pas dans le détail