ASSE : Pogba ne s'avoue pas vaincu face à ManU et son frère

Florentin Pogba, le défenseur de l'AS Saint-Etienne, a accordé un entretien au site de l'UEFA. Le frère de Paul s'est évidemment confié sur la double confrontation contre Manchester United, en seizièmes de finale de la Ligue Europa.



Même si un gouffre sépare les deux formations, l'international guinéen ne veut pas s'avouer battu d'avance. "Même si c'est un grand club, tout est possible au football. Sur le papier, ils sont plus forts que nous, mais le match n'est pas joué. On se donnera à fond, on essaiera de sortir avec une qualification. Même si on sait que ça va être très dur, il faut toujours y croire, sinon rien ne sert de jouer."