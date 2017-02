ASSE : Galtier y croit face à Man Utd

Même s'il est conscient de s'attaquer à un grand d'Europe avec une expérience énorme du très haut niveau, Christophe Galtier estime que l'AS Saint-Etienne aura sa chance face à Manchester United en 16es de finale de la Ligue Europa. Pour le technicien des Verts, le match aller prévu ce jeudi à Old Trafford sera déterminant. "Pour moi Manchester United et le plus grand club du monde. C'est comme une montagne. Le Mont-Blanc, l'Himalaya. Il y a une très très grosse différence entre Manchester et nous. Mais j'ai mon plan... Notre objectif est de repartir du match aller en ayant encore l'espoir de se qualifier... Manchester voudra faire la différence dans ce premier match. Et puis Ibra, ça reste Ibra", a notamment souligné le coach stéphanois lors d'un entretien accordé au Daily Telegraph.