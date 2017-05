Ajax - ManU, l'heure de la finale a sonné

Vivez en direct la finale de L'Europa League entre l'Ajax et Manchester United qui sera précédée d'un vibrant hommage aux victimes de l'attentat de Manchester. La rencontre a lieu dans la magnifique enceinte de la Friends Arena de Stockholm.





Ce soir c'est tout simplement 21 coupes d'Europe qui seront réunies sur la pelouse de la Friends Arena. Ce match, entre deux équipes avec une grande histoire. Une rencontre qui rappelle les plus grandes heures des deux clubs notamment dans les années 70 à 90.Plus de 20 ans après, les deux équipes semblent sortir la tête de l'eau et revenir sur le devant de la scène européenne. 90 minutes qui s'annoncent très serrées entre deux clubs qui se sont pour le moment rencontré à 4 reprises au cours de l'histoire. Là aussi, c'est du 50-50 avec deux victoires chacun.



Manchester United partira légèrement favori au vu de son effectif. Leur parcours a pourtant été loin d'être impressionnant. Engagé dans une poule compliquée avec le Zorya Louhansk, le Fenerbahçe Istanbul et le Feyenoord Rotterdam les Reds Devils ont réussi à s'en sortir lors de la dernière journée. Au tour suivant ils sont venus à bout de l'AS Saint-Etienne sans trembler avant de rencontrer et éliminer les Russes du FC Rostov. En quart de finale, ils ont sorti les Belges d'Anderlecht avant d'aller chercher le ticket pour la finale de la Ligue Europa grâce à une victoire contre le Celta Vigo. Les joueurs de José Mourinho ont pris seulement 8 petits buts cette saison en Europa League et n'ont pour le moment pas perdu de matchs hors de leurs bases depuis le début des rencontres à élimination directe.







Dans un sens contraire, l'Ajax encaisse pas mal de buts en Europa League avec un total de 15. Malgré tout, ils possèdent la deuxième meilleure attaque avec 24 réalisations. Tout comme United ils sont passés par un groupe difficile avec le Standard de Liège, le Panathinaïkos et le Celta Vigo. Tout juste sortis de sa poule, ils ont été ensuite confronté au Legia Varsovie avant de se retrouver en face à face avec le FC Copenhague. En quart ils sont venus à bout des Allemands de Schalke 04 et en demi-finale, victoire au bout du suspense face à l'Olympique Lyonnais. L'équipe possède une moyenne d'âge de 22 ans, ce qui peut parfois poser problème au niveau de l'expérience.









Rashford-Dolberg: l'avenir leur appartient



Quel duel ce soir entre deux attaquants qui seront à coups sûr de belles promesses pour l'avenir. Pour commencer, l'attaquant des Reds Devils, Marcus Rashford. Titulaire avec José Mourinho depuis le début de la saison, il est sans nul doute une magnifique confirmation pour l'équipe mancunienne. A 19 ans, il reste sur deux buts et 4 passes en C3 cette saison et fait mieux que remplacer Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l'attaque. Sélectionné avec l'Equipe d'Angleterre, il sera à surveiller de très près pour la défense de l'Ajax.





Son homologue Danois n'est pas mal non plus. A 19 ans Kasper Dolberg est déjà surveillé de très près en Europe. L'avant-centre est très efficace devant le but avec pour le moment 6 buts. Il ne fait aucun doute qu'il fait partie des révélations du club Néerlandais.







Ziyech-Pogba: duel de très haut niveau



Le duel à surveiller de très très près sera sûrement celui entre Hakim Ziyech et Paul Pogba. Les deux joueurs ont un point commun. Ils ont tous les deux été considérés comme très gros transfert pour leur équipe. Hakim Ziyech est arrivé en provenance du FC Twente pour 11 millions d'euros, une grosse somme pour une équipe comme l'Ajax. Un transfert qui s'est révélé plus que positif vu la saison réalisée par le Marocain.



A 23 ans, il pourrait bien rejoindre un très gros club au prochain mercato. Paul Pogba de son côté est revenu à Man U pour une somme astronomique de 105 millions d'euros. Décevant en championnat l'international français s'est réellement montré en Europa League où il a fait de très bons matchs. Rappelons qu'une victoire en finale ce soir à Stockholm qualifierait l'une des deux équipes directement pour la prochaine Ligue des champions. Un argument de poids pour conserver ses pépites au moins une année de plus.









Compo probables:

Ajax Amsterdam : Onana – Veltman, D.Sanchez, De Ligt, Riedewald – Klaassen, Schöne, Ziyech – B. Traoré, Dolberg, Younes.



Manchester United : Se. Romero – A. Valencia, P. Jones, Blind, Darmian – Pogba, Herrera, Carrick – Mkihrarian, Rashford, Lingard.



Arbitre du match: Damir Skomina (Slovénie).



Greg Zerbone





Manchester reste "United"