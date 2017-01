L'Allemagne candidate pour 2024

L'Allemagne se portera candidate pour l'organisation de l'édition 2024 du Championnat d'Europe des Nations. L'Allemagne, organisatrice de la Coupe du monde 2006, n'a plus accueilli l'Euro depuis 1988.



La Finlande, le Danemark, la Norvège et la Suède envisagent de déposer une candidature conjointe. L'attribution du tournoi sera donnée en septembre 2018 au plus tôt.