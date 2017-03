Allemagne et Turquie seules en lice

On ne se bouscule pas pour organiser l'Euro 2024. Alors que la phase de candidatures à l'organisation du Championnat d'Europe des Nations 2024 s'est achevée vendredi, seules la Turquie et l'Allemagne ont confirmé avoir déposé un dossier. L'UEFA annoncera officiellement le 10 mars les candidatures retenues et le pays hôte sera choisi en septembre 2018.