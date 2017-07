Suisse - France à 20h45

Après une courte victoire sur l'Islande (1-0) et un nul concédé à l'Autriche (1-1), l'équipe de France féminine de football n'a plus le droit à l'erreur pour son dernier match de poule face à la Suisse mercredi à Bréda afin de pouvoir se qualifier en quarts de finale de l'Euro 2017.



L'équipe de France féminine de football est dos au mur : elle devra assurer la victoire, ou au minimum le nul, face à la Suisse mercredi à l'occasion de la 3ème et dernière journée du Groupe C pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro 2017. Si les Bleues peuvent se contenter d'un point (nul), les Suissesses, quant à elles, devront impérativement s'imposer pour accéder à la suite de la compétition pour la première fois de leur histoire.



Depuis le début de la compétition, la France ne fait pas honneur à son statut de favorite. Après une victoire poussive face à l'Islande (1-0 sur pénalty transformé à la 86ème minute par Eugénie Le Sommer), les joueuses d'Olivier Echouafni ont été tenues en échec par l'Autriche (1-1) et précitées au bord d'une élimination prématurée difficilement envisageable au coup d'envoi. En même temps que la France peine à convaincre, des nations impressionnent par leur jeu et leur efficacité dans les autres poules à l'instar des Pays-Bas, auteurs d'un sans-faute et premiers qualifiées pour les quarts, ou encore l'Espagne, qui a signé deux très beaux matches contre l'Écosse (6-0) et l'Espagne (2-0).



Il est grand temps que les tricolores les imitent et se lancent dans leur compétition car, désormais, elles n'ont plus de joker à jouer.