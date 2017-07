Signé Camille Abily !

Menées au score et réduites à dix, les Bleues ont arraché un match nul face à la Suisse (1-1) synonyme de qualification en quarts de finale de l'Euro 2017 Féminin grâce à un coup franc direct magistral de Camille Abily.





Les Bleues étaient invaincues depuis 13 matches et la défaite aux JO 2016 contre le Canada. Elles ont pourtant failli passer à la trappe de cet Euro 2017 Féminin disputé aux Pays-Bas dès la phase de poules ! Les joueuses d'Olivier Echouafni ont trois premiers quarts d'heure cauchemardesque face à la Suisse. Avec d'abord l'expulsion d'Eve Périsset pour une faute en tant que dernière défenseur. Puis dans la foulée l'ouverture du score des Suissesses, par Crnogorcevic (18e). Un but à remonter et 72 minutes à jouer en infériorité numérique ! Le match est très compliqué, mais les Bleues ne lâchent rien. Et c'est finalement Camille Abily qui inscrit le but de l'égalisation, et de la qualification, d'un superbe coup franc direct.



La France est donc qualifiée en terminant 2e du groupe C derrière l'Autriche, qui a écrasé l'ISlande (3-0), à Rotterdam.













Rappel du papier d'avant-match

Après une courte victoire sur l'Islande (1-0) et un nul concédé à l'Autriche (1-1), l'équipe de France féminine de football n'a plus le droit à l'erreur pour son dernier match de poule face à la Suisse mercredi à Bréda afin de pouvoir se qualifier en quarts de finale de l'Euro 2017.





L'équipe de France féminine de football est dos au mur : elle devra assurer la victoire, ou au minimum le nul, face à la Suisse mercredi à l'occasion de la 3ème et dernière journée du Groupe C pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro 2017. Si les Bleues peuvent se contenter d'un point (nul), les Suissesses, quant à elles, devront impérativement s'imposer pour accéder à la suite de la compétition pour la première fois de leur histoire.



Depuis le début de la compétition, la France ne fait pas honneur à son statut de favorite. Après une victoire poussive face à l'Islande (1-0 sur pénalty transformé à la 86ème minute par Eugénie Le Sommer), les joueuses d'Olivier Echouafni ont été tenues en échec par l'Autriche (1-1) et précitées au bord d'une élimination prématurée difficilement envisageable au coup d'envoi. En même temps que la France peine à convaincre, des nations impressionnent par leur jeu et leur efficacité dans les autres poules à l'instar des Pays-Bas, auteurs d'un sans-faute et premiers qualifiées pour les quarts, ou encore l'Espagne, qui a signé deux très beaux matches contre l'Écosse (6-0) et l'Espagne (2-0).



Il est grand temps que les tricolores les imitent et se lancent dans leur compétition car, désormais, elles n'ont plus de joker à jouer.