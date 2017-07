Les Bleues veulent se rassurer face à l'Autriche

Après une victoire sur la plus petite des marges face à l’Islande mardi (1-0), l’équipe de France féminine de football affronte l’Autriche pour son deuxième match de poule de l’Euro 2017 samedi 22 juillet au stade Galgenwaard à Utrecht (Pays-Bas).



Mardi, pour son entrée à l'Euro 2017, l'équipe de France féminine de football s'est imposée à l'usure face à l'Islande, Eugénie Le Sommer transformant un penalty à la 86ème minute (1-0). Pour leur deuxième match de poule, les Bleues affrontent l'Autriche (victorieuse de la Suisse 1-0) samedi 22 juillet au stade Galgenwaard à Utrecht aux Pays-Bas.



Ce match est l'occasion pour les joueuses d'Olivier Echouafni de monter en puissance et se rassurer dans le jeu. Les tricolores, qui ont remporté les quatre dernières confrontations face aux Autrichiennes, pourraient également prendre une sérieuse option sur les quarts de finale de la compétition en se hissant à la tête du groupe C.



Concernant la feuille de match, le camp français est marqué par l'absence de l'attaquante Clarisse Le Bihan, forfait en raison d'une entorse à la cheville survenue mardi lors du match. Le staff médical de l'équipe de France espère cependant la remettre rapidement sur pied pour la suite de la compétition.



[France/Autriche – Stade Galgenwaard - 20h45 sur France 2 et Eurosport]