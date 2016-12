L'Afrique du Sud et les Pays-Bas au calendrier

Pour préparer l'Euro 2017, l'équipe de France féminine va débuter son année par un match amical contre l'Afrique du Sud le 22 janvier à la Réunion et se rendra aux Pays-Bas le 7 avril à Utrecht. Les Pays-Bas sont le pays hôte du championnat d'Europe, organisé du 16 juillet au 6 août, et ce match amical chez eux sera le dernier avant la phase de préparation. Les Bleues ont hérité d'une poule très accessible avec la Suisse, l'Islande et l'Autriche.



Du 1er au 8 mars 2017, l'équipe de France va également disputer la SheBelievesCup, un tournoi amical aux Etats-Unis, où elle jouera l'Angleterre, l'Allemagne et les Etats-Unis.