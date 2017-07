France - Islande en direct

L’équipe de France féminine de football fait son entrée à l’Euro 2017 ce soir face à l’Islande au stade Willem II Tilburg aux Pays-Bas. Les joueuses d’Olivier Echouafni, dont l’ambition clairement affichée est le titre européen, connaissent l’importance de ce premier match.







C'est le Jour J pour l'équipe de France féminine de football ! Les Bleues affrontent l'Islande ce soir pour leur premier match de poule de l'Euro 2017 qui a débuté aux Pays-Bas dimanche dernier. Après des années à flirter avec les podiums des plus grandes compétitions internationales, les tricolores ne cachent plus leur ambition : elles veulent un titre.



Grandes favorites du tournoi, les Françaises « connaissent l'importance du premier match », confiait leur capitaine Wendie Renard en conférence de presse, et se gardent bien de faire preuve d'un excès de confiance. Sur le papier, elles partent favorites, pointant à la 3ème place du classement FIFA des meilleures nations du football féminin quand l'Islande n'est que 18ème. Elles sont également sorties victorieuses des deux dernières confrontations : 2-0 en octobre 2009 et 1-0 en août 2010. Mais, lors du dernier championnat d'Europe en 2013, les Islandaises ont atteint les quarts de finale au même titre que la France. Alors, prudence pour les Bleues !



Après l'Islande, les joueuses d'Olivier Echouafni affronteront l'Autriche (le 22 juillet) et la Suisse (le 26 juillet) en match de poule.