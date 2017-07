Euro 2017 Féminin : le tableau complet

Programme complet de l'Euro 2017 Féminin de football disputé aux Pays-Bas du 16 juillet au 6 août.

Dimanche 16 juillet

18h : Pays-Norvège à 18h sur France 4 et Eurosport 2

20h45 : Danemark-Belgique sur France 4 et Eurosport 2



Lundi 17 juillet

18h : Italie-Russie sur France 4 et Eurosport 2

20h45 : Allemagne-Suède sur France 4 et Eurosport 2



Mardi 18 juillet

18h : Autriche-Suisse sur France 4 et Eurosport 2

20h45 : France-Islande sur France 2 et Eurosport 2



Mercredi 19 juillet

18h : Espagne-Portugal sur France 4 et Eurosport 2

20h45 : Angleterre-Ecosse sur France 4 et Eurosport 2



Jeudi 20 juillet

18h : Norvège-Belgique sur France 4 et Eurosport 2

20h45 : Pays-Bas-Danemark sur France 4 et Eurosport 2



Vendredi 21 juillet

18h : Suède-Russie sur France 4 et Eurosport 2

20h45 : Allemagne-Italie sur France 4 et Eurosport 2



Samedi 22 juillet

18h : Islande-Suisse sur France 4 et Eurosport 2

20h45 : France-Autriche sur France 2 et Eurosport 2



Dimanche 23 juillet

18h : Ecosse-Portugal sur France Ô et Eurosport 2

20h45 : Angleterre-Espagne sur France Ô et Eurosport 2



Lundi 24 juillet

20h45 : Norvège-Danemark sur France 4 et Eurosport 1

20h45 : Belgique-Pays-Bas sur Eurosport 2



Mardi 25 juillet

20h45 : Russie-Allemagne sur France 4 et Eurosport 1

20h45 : Suède-Italie sur Eurosport 2



Mercredi 26 juillet

20h45 : France-Suisse sur France 3 et Eurosport 1

20h45 : Islande-Autriche sur Eurosport 2



Jeudi 27 juillet

20h45 : Portugal-Angleterre sur France 4 et Eurosport 1

20h45 : Ecosse-Espagne sur Eurosport 2



Samedi 29 juillet

18h : 1/4 de finale n°1 sur France 4 et Eurosport 2

20h45 : 1/4 de finale n°2 sur France 4 et Eurosport 2



Dimanche 30 juillet

18h : 1/4 de finale n°3 sur France 4 et Eurosport 2

20h45 : 1/4 de finale n°4 sur France 4 et Eurosport 2



Jeudi 3 août

18h : 1/2 finale n°1 sur France 4 et Eurosport 2

20h45 : 1/2 finale n°2 sur France 4 et Eurosport 2



Dimanche 6 août

17h : Finale sur France 2 et Eurosport 1