L'Allemagne passe aux tirs au but

L'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Europe Espoirs grâce à sa victoire contre l'Angleterre. Dos-à-dos après le temps réglementaire (2-2), les Allemands se sont imposés aux tirs au but (2-2 a.p., 4-3 aux t.a.b.).



L'Allemagne rencontrera vendredi le vainqueur de l'affiche entre l'Espagne et l'Italie, les deux nations les plus titrées de la compétition.



Une seule victoire

Les joueurs du sélectionneur Stefan Kuntz marchent dans les pas de leurs aînés Mesut Özil (Arsenal), Sami Khedira (Juventus) ou Manuel Neuer (Bayern), vainqueurs en 2009 de l'unique trophée allemand dans cette classe d'âge.