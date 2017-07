Football - People

En marge de ses négociations avec le PSG, Alves se marie !

Décidément cet été les footballeurs sont nombreux à dire oui à leurs compagnes !



Samedi c'était au tour de Daniel Alves de passer la bague au doigt de la mannequin espagnole et sa chérie depuis 2 ans Joana Sanz! Ils ont tenu à rester discret et ont célébré leur mariage loin des paparazzis à Ibiza.



Le joueur de la Juventus est sous le feu des projecteurs : il hésiterait entre le Paris SG et Manchester City pour la saison prochaine...