Echouafni : "Cette équipe a des ressources mentales"

Les Bleues ont réussi à battre l'Angleterre (2-1) mercredi soir, pour leur entrée dans la She Believes Cup. Les Bleues d'Olivier ont souffert, comme l'affirme le sélectionneur, Olivier Echouafni.



"On savait que ça allait être très compliqué au regard de la première période. Nous sommes arrivés lundi. Les Anglaises sont arrivées vendredi, elles ont eu plus de temps pour s'acclimater et s'adapter au décalage horaire. Il y a eu deux mi-temps bien distinctes : en première période, on a eu des difficultés dans le jeu car les Anglaises nous ont mis sous pression, elles ont mis beaucoup d'impact physique et on a perdu trop de duels. Ça nous a coûté cher car on encaisse le premier but.

Les quinze dernières minutes de la première période ont été un peu plus intéressantes. Lors de la deuxième mi-temps, on a mis du rythme et de l'intensité dans le jeu. On a réussi à créer des décalages. On les a mises en danger. Les filles entrées en cours de jeu ont apporté leur fraicheur, leur dynamisme. Au bout du compte, on a réussi à égaliser sur une très belle phase de jeu. Je savais qu'on allait revenir. Techniquement, on était meilleur.

On s'est fait bouger, on a su rester lucides, garder notre calme, élever notre niveau de jeu et cela a payé. La force de caractère, c'est important, ne pas subir, être capable de réagir. C'est la preuve que cette équipe a des ressources mentales," a réagi le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Olivier Echouafni, dans les colonnes de l'Équipe.



