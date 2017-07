Football - Résultats

Dortmund commence bien la préparation

Victoire du Borussia Dortmund ce mardi après-midi face au Milan AC pour le compte de l'International Champions Cup qui se dispute cette année à Shanghaï. Les Marsupiaux affrontaient le Milan AC et ses nouvelles recrues. Grâce à un doublé d'Aubameyang et un but de Sahin les hommes de Peter Bosz s'imposent 3 buts à 1 au terme d'une rencontre maitrisée.