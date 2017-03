Football - News

Doria veut participer au projet McCourt

Le défenseur central Marseillais Doria semble heureux du côté de la Canebière. Malgré un statut de remplaçant et des stats assez faibles avec l'OM (un but en 19 apparitions cette saison), le Brésilien explique son souhait de faire partie du fameux, OM "champions project" lors d'un entretien donné à Goal.

" Je suis devenu totalement Marseillais ? Je pense que oui, je me sens bien intégré au groupe. Je suis heureux, j'ai joué pas mal de matches et je rentre souvent en jeu. Je sens la confiance de l'entraîneur pour travailler. Je sens qu'il a confiance en moi et en mon football. Je suis heureux cette année. Je réalise une bonne saison. J'espère continuer à m'améliorer et à aider l'équipe ( ) Je suis heureux avec ce nouveau projet. Il y a des personnes avec de l'ambition, ils ont du caractère, sont toujours proches des joueurs. Je me sens déjà bien et je joue lors de la première saison avec les nouveaux propriétaires. J'espère être en train de faire une bonne saison et bien la terminer. J'espère faire partie de ce projet en aidant le club à remporter des titres et jouer la Coupe d'Europe" ,déclare le défenseur de l'OM.











