Diarra/Lokomotiv Moscou affaire classée

Lassana Diarra ne quitte plus l'actualité. Après avoir éreinté l'Olympique de Marseille avec qui il a résilié son contrat, le milieu de terrain a annoncé hier sur Twitter le règlement du conflit qui l'opposait à son ancien club, le Lokomotiv Moscou.

Accompagné du message « The End #Serein », Lassana Diarra a même publié la lettre qui officialise la fin d'une bataille juridique longue de plus de deux ans. Le tweet a rapidement été supprimé. Probablement parce que la lettre reçue par le joueur est confidentielle, comme l'indique la mention « classified ». "Cher Monsieur Diarra. À votre demande, nous avons le plaisir de vous confirmer que vous avez trouvé avec notre club du Lokomotiv Moscou un accord. Nous vous souhaitons bonne chance et tout le meilleur pour votre futur", pouvait-on ainsi lire dans ce mail "confidentiel" envoyé par le club moscovite à l'international français. Les modalités de cet accord sont inconnues. Pour rappel, Diarra avait été condamné par la FIFA à verser au club moscovite 10,5 millions d'euros pour rupture abusive de contrat lors de sa saison en Russie (2013-2014).



Lors d'un long entretien accordé à beIN Sports, le milieu de terrain, actuellement sans club, avait indiqué qu'il souhaitait profiter de la vie avant de peut-être retrouver la saison prochaine un club au Moyen-Orient ou en MLS.