Devinette : qui est cet ancien du PSG qui s'est fait escroquer de 4 millions d'euros ?

Gégory Van der Wiel, l'ancien du PSG, affirme avoir perdu 4 millions d'euros, volé par un businessman peu scrupuleux.





"J'ai rencontré l'homme d'affaires Ümit Akbulut. Il m'a expliqué ses projets et ils me semblaient bons. Je lui ai fait confiance", a déclaré Grégory Van der Wiel à la télévision turque.



"Il m'a demandé d'investir, notamment pour faire venir le boxeur Floyd Mayweather Junior ou Justin Bieber. Il y avait toujours une raison pour que je paie plus. A un moment donné, je lui ai demandé quand j'allais récupérer mon argent. C'est là qu'il a exigé 600.000 euros supplémentaires, sinon je ne le reverrais pas. C'est la Turquie disait-il."