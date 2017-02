Des petits messages pour Djibril Cissé

Le footballeur Djibril Cissé a annoncé sa retraite sportive, l'occasion pour ses amis et ses anciens clubs de lui laisser des petits messages.

Le footballeur Djibril Cissé a annoncé sa retraite sportive, l'occasion pour ses amis et ses anciens clubs de lui laisser des messages. L'ancien joueur de l'équipe de France va désormais se consacrer à ses autres passions : la mode, ses activités de DJ et de consultant sur Yahoo Sport.





Thanks for the memories, @DjibrilCisse! 🙌 pic.twitter.com/w3vQoBs47d