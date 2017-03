Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) a été élu joueur du mois de février. Un mois exceptionnel pour lui, L'attaquant français a inscrit six buts et donné une passe décisive en trois matchs de championnat.

⚽🏆 | Congrats to @CelticFC striker Moussa Dembélé, he's been named the @Ladbrokes Premiership Player of the Month for February! pic.twitter.com/839UPQCKY6