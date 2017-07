Nouvelle recrue pour le PSG





Et de 3! Après Jenni Hermoso et Christiane Endler, c'est au tour de l'internationale suédoise Emma Berglund (28 ans) de rejoindre le club féminin de la capitale. Elle évoluera au poste de défenseur. Elle est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2019.



Elle a notamment été sacrée vice-championne olympique aux Jeux de Rio en 2016 avec l'équipe nationale de Suède.



Elle a également participé à deux finales de Ligue des Champions Féminines (perdues avec Umea), été sacrée trois fois championne de Suède, et remportée une Coupe nationale et deux Supercoupes.



Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de @EmmaSoBerglund jusqu'en 2019 ! ➡️ https://t.co/7WRQiq76vd pic.twitter.com/6hO9nP5b4w — PSG Féminines (@PSG_Feminines) 7 juillet 2017