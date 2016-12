L'OL recrute Alex Morgan, la star du football féminin

C'est officiel : l'OL recrute l'attaquante internationale américaine Alex Morgan, l'une des superstars du ballon rond féminin mondial. Voici le texte du communiqué officiel du club lyonnais.

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée de l'attaquante internationale américaine Alex Morgan qui s'est engagée dans un premier temps pour une durée de 6 mois avec l'OL avec une possibilité de prolonger d'une saison, soit jusqu'au terme de la saison précédent la Coupe du Monde 2019 disputée en France et dont la finale aura lieu au Parc OL.



Agée de 27 ans, Alex Morgan compte 120 sélections en équipe des États Unis avec laquelle elle a inscrit 73 buts et elle a été Championne Olympique en 2012 et championne du Monde en 2015.



Icône du football féminin aux États Unis, Alex Morgan fait partie des meilleures joueuses mondiales. Elle évoluait jusqu'à présent dans le championnat américain avec Orlando Pride. Elle a remporté ce championnat à 2 reprises, en 2011 avec Western New York Flash et en 2013 avec Portland Thorns.



"Je suis très heureuse d'entamer ce nouveau challenge avec l'Olympique Lyonnais. C'est une belle opportunité de jouer aux cotés des meilleures joueuses mondiales dans un club de premier rang. Je suis impatiente de découvrir la ville de Lyon et ses fans qui suivent passionnément l'Olympique Lyonnais", a déclaré Alex Morgan.



L'arrivée d'Alex Morgan à l'OL s'inscrit dans la politique d'ouverture à l'international du club à travers le développement et les performances de l'équipe Féminine de Wendie Renard et de ses partenaires.



Représentant désormais 4 continents (Europe, Asie, Océanie et Amérique), l'effectif professionnel féminin de l'OL est composé de 26 joueuses, toutes internationales dans 7 nations différentes (France, Allemagne, Norvège, Suède, Japon, Nouvelle Zélande et États Unis).