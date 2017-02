L’OL féminine remporte un Lion d’argent pour sa saison 2015-2016

Chaque année, la ville de Lyon récompense ses sportifs qui ont réalisé de belles performances et se sont illustrés dans leur discipline. Hier soir, lors de la cérémonie couronnant les exploits de l'année 2016, l'équipe de l'OL féminin s'est vu remettre le Lion d'argent pour sa magnifique saison 2015-2016. Il faut dire que les filles de Gérard Prêcheur ont réalisé le triplé : Coupe de France, Championnat et Ligue des Champions.



Le Lion d'Or a été remis à la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques 2016 ; et le Lion de bronze à Franck Solforosi, qui a décroché le bronze en aviron en quatre sans barreur poids léger à Rio.