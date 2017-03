Cristiane : "Une compétition importante"

Avant les quarts de finale de la Coupe de France Féminine et la rencontre face à Juvisy, ce dimanche 12 mars à 18h, l'attaquante de l'équipe du PSG a évoqué son futur adversaire.



"Ce sera un match compliqué, a expliqué l'internationale brésilienne au micro de PSG TV. Elles savent répondre au défi physique sur le terrain. Il faudra donner le meilleur de nous-mêmes et ne jamais sortir du match. Cette compétition est importante pour nous. On veut gagner la Coupe de France, nous nous sommes fixées cet objectif. Cette année, on peut aller au bout si l'on fait le maximum sur le terrain. Nous sommes engagées sur trois tableaux, et le calendrier est serré. On joue ce week-end, la semaine prochaine en championnat, et la Champions League arrive trois jours après. Le plus important est de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain.



