Chez les filles aussi, le PSG et Lyon font leur mercato

Le club parisien compte trois nouvelles recrues pour finir la saison quand l’OL accueille deux nouvelles joueuses dont la star du ballon rond Alex Morgan.

Au début de l'année, le PSG avait déjà renforcé son équipe avec l'arrivée de la joueuse canadienne Ashley Lawrence, 21 ans (milieu de terrain) qui a signé avec le club jusqu'en 2019. Pour finir la saison 2016-2017, le club de la capitale accueille trois nouvelles recrues et pas des moindres : la française Amandine Henry, 27 ans, prêtée par le Portland Thorns FC (USA), la Macédonienne Natasa Andonova, 23 ans, tout droit venue de Rosengârd (Suède) ; et la Brésilienne, Maciel Mota, dite « Formiga », 38 ans, légende du football féminin qui avait mis un terme à sa carrière en août dernier.





Alex Morgan, une superstar à l'OL



L'Olympique Lyonnais, quant à lui, a vu ses rangs renforcés par deux arrivées : celle de la meilleure joueuse du monde, l'Américaine Alex Morgan, et celle de l'Allemande Josephine Henning au poste de défenseur, 27 ans toutes les deux.



Dans cette bataille entre les deux plus gros clubs de D1, le Montpellier HSC a su tirer son épingle du jeu en obtenant la signature de deux joueuses internationales : la Belge Janice Cayman, 28 ans et la jeune Suédoise Stina Blackstenius, 20 ans, engagées dans le club jusqu'en 2019.