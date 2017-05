11ème titre de champion de France pour l’OL féminin

Les féminines de l’Olympique Lyonnais ont été sacrées championnes de France pour la 11ème fois consécutive lundi après leur victoire face à Soyaux (9-0) sur la pelouse du Groupama OL Training Center, à deux journées de la fin du Championnat.



Et de 11 pour l'Olympique Lyonnais féminin ! À deux journées de la fin du Championnat de Division 1, les joueuses de Gérard Prêcheur ont une nouvelle fois été sacrées championnes de France lundi au Groupa OL Training Center, après leur victoire face à Soyaux 9 buts à 0.



Il ne manquait qu'un point aux Lyonnaises pour soulever la coupe et elles se sont saisies de la première occasion de le faire. Le score s'est ouvert dès la 20ème minute sur un centre de la star américaine Alex Morgan, dévié par la défense de Soyaux qui a marqué contre son camp. Ensuite, c'est le festival. Hegerberg, Morgan et Le Sommer ont inscrit un doublé tandis que Wendie Renard et Saki Kumagai ont chacune planté un but dans les cages de Soyaux.



Les Lyonnaises recevront le Paris Saint-Germain, dimanche, pour l'avant-dernier match de la saison. Une rencontre pour l'honneur.