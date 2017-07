Football - People

Cristiano Ronaldo confirme qu'il va être de nouveau papa

L'attaquant portugais de 32 ans, papa depuis quelques semaines de ses jumeaux Eva et Mateo et de Cristiano Junior (7 ans) nés grâce à une mère porteuse, vient d'annoncer qu'il sera papa pour la quatrième fois!



Depuis quelques semaines une rumeur sur la possible grossesse de sa copine Georgina Rodriguez circulait. Très discret sur sa vie privée il n'avait jusqu'à présent pas encore répondu, mais hier Cristiano Ronaldo a confirmé la nouvelle au quotidien espagnol El Mundo.



A la question "Est-ce que vous êtes content du bébé qui arrive ?", il a répondu: "Oui, beaucoup. Je suis ravi".