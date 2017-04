Marseille - Montpellier en finale de la Gambardella

L'AJ Auxerre et Montpellier s'affrontaient ce dimanche dans l'autre demi-finale de la Coupe Gambardella. Les U19 du MHSC se sont qualifiés (2-1) et affronteront l'OM en finale. Oussoumane Camara avait pourtant permis au club bourguignon de prendre l'avantage juste avant la pause (44e). Les Montpelliérains sont parvenus à égaliser après un bon mouvement collectif conclu par Lucas Llort (75e). Benjamin Alram a crucifié l'AJA en deux temps en toute fin de match (87e). La finale se jouera le samedi 27 mai au Stade de France juste avant la finale de Coupe de France entre le PSG et Angers.