le Real Madrid éliminé

Le Real Madrid a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi par le Celta Vigo, 2-2 mercredi après sa défaite 2-1 à l'aller, une élimination qui marque la première vraie déception de l'ère Zidane.



Un coup franc somptueux de Cristiano Ronaldo (62e) puis une tête de Lucas Vazquez (90e) ont certes entretenu les espoirs du Real mais le but contre son camp de Danilo (44e) et le tir placé de Daniel Wass (85e) ont qualifié les Galiciens, déjà demi-finalistes l'an dernier. Le Celta rejoint dans le dernier carré Alaves et l'Atletico Madrid, en attendant le duel FC Barcelone-Real Sociedad jeudi.