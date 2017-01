Le Barça perd à l'aller à Bilbao

Le FC Barcelone a débuté l'année par une défaite sur le terrain de l'Athletic Bilbao (2-1), jeudi soir en huitième de finale aller de la Coupe du Roi. Après une première période manquée, symbolisée par des buts d'Aritz Aduriz (25e) et Inaki Williams (28e), les Blaugrana ont réagi par Lionel Messi (52e) avant de finir la rencontre à onze contre neuf suite aux expulsions de Garcia et Iturraspe. Mais la formation de Luis Enrique n'a pas réussi à revenir et devra s'imposer au retour pour ne pas se faire éliminer, elle qui avait remporté ce titre en 2016.