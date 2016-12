Le Barça atomise Hercules en Coupe du Roi

Le FC Barcelone s'est qualifié ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi en corrigeant Hercules (7-0). Le Français Lucas Digne a ouvert la marque (37e), avant les buts d'Ivan Rakitic (45e sur penalty), Rafinha (50e), Arda Turan (55e, 86e, 89e) et Paco Alcacer (73e). Le Barça, qui avait fait 1-1 à l'aller, reste en course pour la défense de son titre. Le FC Séville, auteur d'un carton contre Formentera (9-1), poursuit sa route comme Eibar, Osasuna, Valence et le Deportivo La Corogne.