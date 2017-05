Barça-Alaves, la finale de la Coupe du Roi en direct

Le dernier match de la saison pour le FC Barcelone avec la finale de la Coupe du Roi face au Deportivo Alavés (Samedi - 21h30). Après une saison très difficile, le FC Barcelone doit absolument s'imposer face à Alavés pour ne pas réaliser une saison blanche qui serait catastrophique pour l'image du club.





Tweets by rfef





C'est la dernière cartouche pour le FC Barcelone face à Alavés, samedi soir, pour enfin décrocher un titre dans cette saison 2016-2017. Après avoir raté la cible en Ligue des Champions et en Liga, le Barça voudra bien finir avec un titre l'ère Luis Enrique en Catalogne.



Au Vicente Calderón, c'est un peu la fin d'un cycle pour le Barça qui va donc tourner la page après avoir rayonné plusieurs années sur le football mondial. Cet été, le club va connaître plusieurs changements avec un nouvel entraîneur mais aussi des joueurs qui vont arriver pour remplacer les départs. Dans l'histoire, il existe cinq précédents entre le FC Barcelone et le Deportivo Alaves, le premier affrontement entre les deux équipes dans cette Coupe a eu lieu lors de la saison 1927-1928, en demi-finale. Deux équipes qui connaissent parfaitement cette compétition. Le FC Barcelone dispute la septième finale de la Coupe du Roi en neuf ans. Après en avoir remporté quatre, il tentera de soulever la cinquième contre Alavés. Un défi immense au regard de la saison.



Le Barça devra composer sans Luis Suarez qui souffre d'une "élongation au muscle semi-membraneux de la cuisse droite", comme l'a indiqué le club catalan. Mais cette blessure ne viendra pas perturber l'équipe qui était déjà privée du joueur pour la finale de la Coupe du Roi, pour cause de suspension. Face à Alavés, le Barça n'a pas le droit à l'erreur après avoir échoué à la deuxième marche du championnat, le club doit remporter ce trophée, s'il veut éviter la saison blanche. N.P