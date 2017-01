Atlético-Barça, finale avant l'heure

Les demi-finales de la Coupe du Roi réservent une grosse affiche entre l'Atletico Madrid et le FC Barcelone. Les Blaugrana auront l'avantage de recevoir au retour. L'autre rencontre mettra aux prises le Celta Vigo, tombeur du Real Madrid, au Deportivo Alavés. Les matches aller se disputeront les 1er et 2 février prochains, les matches retour une semaine plus tard.