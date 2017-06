La FFF a déterminé les 9 villes qui accueilleront la Coupe du monde 2019

Les 9 villes françaises qui recevront les rencontres de la prochaine Coupe du monde féminine de la FIFA 2019 ont été déterminées par le Comité exécutif de la Fédération française de Football ( FFF) en concertation avec la FIFA, et communiquées mardi 14 juin. Il s'agit de Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris (Parc des Princes), Reims, Rennes et Valenciennes.



La président de la FFF, Noël Le Graët, en a profité pour réaffirmer la joie de la France d'accueillir cette 8ème Coupe du monde féminine. Elle réunira 24 nations et mobilisera l'ensemble de la population française. "Le football féminin est en plein essor, notamment en France. Ce sera une réussite sportive et populaire, j'en suis persuadé", a-t-il promis.