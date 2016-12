Infantino: "je ne suis pas un dictateur"

La Coupe du monde à 40 ou à 48, Gianni Infantino continue de le promouvoir (c'était dans son programme de campagne), mais le président de la FIFA dit qu'il ne veut pas se comporter comme "un dictateur".

Pour l'instant, la Coupe du monde réunit 32 pays. Gianni Infantino propose de faire passer le format de la phase finale de la Coupe du monde à 48 équipes avec 16 groupes de 3 équipes à compter de l'édition 2026, pour plus d'"intégration" dans le "plus grand événement sportif et social". "Je crois fortement en ça, mais je ne suis évidemment pas un dictateur", a-t-il indiqué en clôture d'une conférence dédiée au sport à Dubaï. "C'est quelque chose qui a besoin d'être discuté. Quand les fédérations nationales en ont parlé lors de précédentes réunions, elles étaient largement pour, mais plus de débats doivent avoir lieu", poursuit le président de la FIFA.



Infantino va soumettre son idée lors de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA les 9 et 10 janvier à Zurich. La proposition de créer un Mondial à 40 équipes sera également sur la table.