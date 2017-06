Personne n'accable Lloris

Auteur d'une monumentale boulette qui donne la victoire à la Suède dans le temps additionnel (2-1) et complique la tâche des Bleus dans les éliminatoires de la Coupe du monde, Hugo Lloris conserve le soutien de ses coéquipiers et de son sélectionneur.

A l'image de l'ensemble de ses coéquipiers, Antoine Griezmann a tenu à préserver Hugo Lloris après sa bévue lourde de conséquences contre la Suède vendredi soir (2-1), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Lui aussi décevant à Solna, l'attaquant tricolore a rappelé que les Bleus avaient toujours leur destin entre les mains. "C'est dommage pour Hugo. Il a sauvé tellement de situations par le passé qu'il avait ce petit joker à griller et il l'a grillé aujourd'hui (sourire). On a confiance en lui. Il nous gagnera d'autres matchs (...) Il ne faut plus faire de faux pas", a lâché le buteur de l'Atlético Madrid.



Après cette défaite dans les arrêts de jeu, Didier Deschamps n'a pas davatage cherché à accabler son capitaine. "Oui, c'est un scénario catastrophe. Je ne vais pas accabler Hugo (Lloris), parce que quand ça arrive à un gardien, c'est forcément une bévue. Il est souvent décisif mais là, ça nous coûte cette défaite. Le nul n'était pas le score idéal, mais ça aurait quand même été un bon point. Ça nous aurait permis de laisser la Suède derrière nous. Il va falloir cravacher encore plus dur pour atteindre notre objectif. Il y a encore douze points en jeu, il va falloir aller les chercher", a confié le sélectionneur tricolore qui a rappelé par ailleurs que son équipe avait manqué de maîtrise à plusieurs reprises. "Leur égalisation est évitable. Quand il y a des buts, il y a forcément des erreurs (...) On a eu deux ou trois occasions, mais quand on ne marque pas... Je me serais contenté de ce match nul. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé", a-t-il poursuivi.



L'intéressé assume pleinement son erreur. Hugo Lloris n'a pas cherché à fuir ses responsabilités. Toutefois, manifestement consolé par son entourage, il n'a pas semblé catastrophé en zone mixte. Il est vrai que malgré ce qu'il convient d'appeler la boulette de sa vie, la France reste en course dans ces éliminatoires de la Coupe du monde en Russie, avec désormais une 2e place du groupe à égalité de points avec la Suède.



Revoir la boulette de Lloris :