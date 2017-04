Objectif Moscou pour un joueur de Ligue 1

Premier qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, le Brésil s’est rassuré depuis l’arrivée de Tite à la tête de l'équipe. Un jeu radicalement différent mais surtout des résultats et matchs impressionnants font du Brésil un favori pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. Et un joueur des Girondins de Bordeaux souhaiterait participer à l'aventure.

Agé de 20 ans, le jeune joueur des Girondins de Bordeaux Malcolm explique qu'il serait très honoré d'un jour jouer pour son pays. Son objectif est même élevé car son rêve serait de jouer la Coupe du monde en Russie dans un an. Auteur d'une saison convaincante (5 buts et 2 passes) sur le couloir droit de l'attaque Girondine, l'ailier brésilien compte sur sa relation avec Tite (son entraineur lorsqu'il jouait pour les Corinthians) pour pouvoir se démarquer et rejoindre la sélection.



"Je travaillerai pour cela. J'espère que Tite me regarde d'une manière différente, donc, qui sait, je peux avoir une opportunité de rejoindre la Seleção. Mon travail et mon dévouement seront constants pour atteindre cet objectif principal. Et si je ne suis pas dans la liste, je continuerai à travailler en pensant que mon heure viendra", a-t-il confirmé à Goal.